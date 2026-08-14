Consejo de Enfermeras denuncia el impago del personal que responde al brote del ébola

"No se puede combatir el ébola si no se paga a las personas que están luchando contra él. Los enfermeros están arriesgando sus vidas para proteger a sus comunidades, a menudo con un enorme riesgo personal", señaló el director ejecutivo de ICN, Howard Catton, en un comunicado.

"Si no protegen y pagan a sus trabajadores sanitarios los perderán, y sin ellos no puede haber una respuesta eficaz", advirtió.

ICN ha escrito al ministro de Salud de la RDC, Roger Kamba, para exigir mejoras inmediatas para estos profesionales, señalando que los retrasos administrativos y de verificación "no pueden justificar que se retenga el salario de una plantilla de la que depende el país para controlar el brote".

La organización pide que se eviten los errores cometidos a escala global durante la pandemia de covid, en la que al menos 115.000 trabajadores sanitarios perdieron la vida den todo el mundo y muchos enfermeros cobraban salarios insuficientes, o carecían de equipos de protección individual.

Este fin de semana se cumplirán tres meses desde la declaración por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la emergencia internacional por el brote, ya el segundo mayor de la historia, con más de 2.100 muertos y 4.600 casos confirmados, aunque según la agencia sanitaria de la ONU va camino de convertirse en el primero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En otro comunicado, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR) hizo un llamamiento a donantes y socios para que sigan apoyando sus actividades frente al brote, para lo que la organización ha pedido 65 millones de francos (80 millones de dólares, 69 millones de euros).

"FICR mantiene su compromiso de apoyar a las comunidades afectadas y generar confianza entre la población, algo esencial para controlar el brote y evitar que siga propagándose", indicó la nota de la federación.