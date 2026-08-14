Cuatro países centroasiáticos sufren un apagón eléctrico al mismo tiempo

Los residentes de algunos barrios de Biskek, capital de Kirguistán, sufrieron cortes de luz alrededor de las 15:00 hora local (9:00 GMT). El Ministerio de Energía aseguró estar encargándose de la cuestión, aunque todavía no averiguaron las causas, informó el canal 24KG.

Poco después se detectaron apagones en cuatro distritos de Almaty, capital kazaja. Según las autoridades locales, se debió a un accidente en las líneas eléctricas.

Según algunos testigos, el metro de Almaty quedó paralizado, los semáforos dejaron de funcionar y el servicio de telefonía móvil se interrumpió. También se comunicaron cortes de agua por posible apagón en las estaciones de bombeo.

En Dusambé, capital de Tayikistán, así como en otras ciudades también se registraron cortes de luz, pero en este caso el Ministerio de Energía descartó la posibilidad de un accidente en la central hidroeléctrica de Nurek, la planta eléctrica más grande del país.

Los apagones también afectaron varias regiones de Uzbekistán. Las autoridades alegaron en un comunicado que se debe a "un accidente en la red eléctrica del país vecino".