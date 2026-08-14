Decenas de muertos y heridos entre los hutíes por ataque repelido por las tropas del Yemen

Una fuente militar no identificada declaró a la agencia estatal de noticias Saba que los hutíes desplegaron un gran número de combatientes y utilizaron artillería, morteros y drones en el ataque, aunque las tropas gubernamentales lograron enfrentarse a los insurgentes, que se vieron obligados a retirarse.

El informante aseguró que "decenas" de hutíes "murieron o resultaron heridos", sin precisar la cifra de víctimas.

Como es habitual, los insurgentes no han reaccionado ante esta información.

Fuentes militares indicaron a EFE que los ataques con drones de ambos bandos se intensificaron durante la noche y la madrugada en zonas al norte de Moca.

Añadieron que los hutíes estaban desplegando más fuerzas desde las provincias centrales de Dhamar e Ibb hacia la costa del mar Rojo, entre Al Hudeida y Moca, en un intento por arrebatar territorio costero en el estrecho de Bab al Mandeb a las fuerzas afiliadas al gobierno de Yemen.

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Estos son los enfrentamientos más recientes reportados a lo largo de las estratégicas rutas occidentales de acceso a Taiz, la tercera ciudad más grande del país.

La ciudad de Taiz está controlada en gran medida por fuerzas alineadas con el Gobierno reconocido internacionalmente, mientras que los hutíes controlan un territorio considerable en otras zonas de la provincia, lo que deja varios accesos a la ciudad vulnerables a combates intermitentes.

El Yemen se encuentra dividido por la guerra desde que los hutíes tomaron la capital, Saná, a finales de 2014 y extendieron su control sobre gran parte del país.

Esta escalada se produce mientras el enviado de la ONU, Hans Grundberg, ha advertido en varias ocasiones que el Yemen se enfrenta al mayor riesgo de un retorno a una guerra a gran escala desde la tregua de 2022, con un aumento de la actividad militar en varias líneas del frente que antes estaban congeladas.