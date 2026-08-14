Detectan un dron y restos de armamento en la costa búlgara del mar Negro

Según informó el Ministerio de Defensa búlgaro en un comunicado, el dron apareció en una playa de la localidad de Primorsko, a 430 kilómetros al este de Sofía y a pocos kilómetros al sur de Burgas.

Tras ser recogido por un equipo de la Armada y trasladado a la base naval de Burgas, los especialistas que lo examinaron concluyeron que se trata de un aparato de reconocimiento, indica la nota sin especificar el origen del objeto.

Por su parte, el portal de investigación periodística BIRD.bg afirma que los expertos habrían determinado que se trata de un dron de reconocimiento de modelo Orlan, utilizado por Rusia.

Al confirmar el hallazgo en rueda de prensa, el titular del citado ministerio, Dimitar Stoyanov, apuntó a Rusia como procedencia del vehículo no tripulado y resaltó que éste no transportaba explosivos.

"En mi opinión, el dron es de fabricación rusa y fue utilizado por las Fuerzas Armadas rusas", y es probable que cayera al mar Negro y fuera arrastrado posteriormente por las corrientes marinas hasta las aguas búlgaras, declaró el ministro.

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Stoyanov añadió que se han detectado otros elementos de armamento aéreo en diversos puntos de la costa, entre ellos los restos de otro dron de reconocimiento localizados en una playa cercana a la aldea de Lozenets, próxima a Primorsko.

Por otro lado, cerca de la frontera con Rumanía —a unos 70 kilómetros al norte de la ciudad de Varna y a apenas 50 metros de la costa del pueblo de Tyulenovo— fue localizado el motor de un misil.

El pasado 8 de agosto, el Gobierno búlgaro informó de que un dron se había estrellado en el noreste de Bulgaria, cerca de la frontera con Rumanía, sin causar daños materiales ni víctimas.

El Ministerio de Defensa señaló entonces que se trataba de un aparato utilizado por las Fuerzas Armadas ucranianas y que no existían indicios para considerar que el incidente hubiera sido intencionado.