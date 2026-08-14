Dos buques de la petrolera emiratí atacados por Irán al cruzar el estrecho de Ormuz

"La Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC) confirmó que dos de sus buques fueron atacados mientras transitaban por el estrecho de Ormuz la noche del jueves 13 de agosto. El incidente no causó heridos y la situación ya está bajo control.

En un comunicado, ADNOC recalcó la importancia de "proteger la seguridad y el bienestar de la gente de mar, al tiempo que salvaguarda la libertad de navegación y la seguridad marítima".

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de EAU culpó a Irán de este ataque, aunque Teherán no se ha pronunciado, e insistió en que este tipo de acciones forman parte de "actos de piratería" por parte de la Guardia Revolucionaria iraní.

Y apeló a que Irán detenga estos ataques y se comprometa a una apertura del estrecho de Ormuz, cerrado de facto por la República Islámica.

El pasado domingo, otro buque cisterna fue atacado mientras transitaba por Ormuz, en un incidente que tampoco provocó víctimas.

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Desde el inicio de la guerra que lanzaron Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, al menos 18 buques de ADNOC han sido atacados en Ormuz, unas acciones que han provocado la muerte de un tripulante y heridas a otros 20.

Según varias plataformas de monitoreo, alrededor de unos 70 buques han sido atacados en el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra.

Ayer, el Ejército iraní aseguró que mantiene el control del estrecho de Ormuz y calificó como "mentiras" las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que domina la estratégica ruta marítima.

Irán cerró el paso por Ormuz desde mediados de julio, tras nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur del territorio iraní, a los que la República Islámica respondió también atacando objetivos de EE.UU. en países de Oriente Medio.

Irán ha exigido a Estados Unidos que ponga fin a la guerra, levante el bloqueo sobre sus puertos y buques y le permita vender su petróleo en mercados internacionales a cambio de la reapertura del estrecho.

Antes de la guerra unos 120 buques cruzaban a diario Ormuz, mientras que en los últimos días unos 14 barcos lo han hecho, según la plataforma de monitoreo marítimo Kpler.

Irán, que sigue negociado con Omán -país ribereño al estrecho de Ormuz- insiste en mantener el control del estrecho y cobrar a los buques que lo crucen unas tasas por servicios marítimos, de seguridad y medioambientales, algo a lo que Estados Unidos se niegan.