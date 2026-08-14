El aeropuerto de Catania (Sicilia) seguirá cerrado hasta el sábado por erupción del Etna

"Debido a la actividad eruptiva del Etna, se ha ordenado la prórroga del cierre de los sectores C1 y B3, lo que conlleva la suspensión de las llegadas y salidas hasta las 02:00 horas (00:00 GMT) del 15 de agosto", se lee en la última comunicación de la sociedad gestora del aeródromo, SAC.

La emergencia se prolonga desde hace más de una semana y coincide con el fin de semana de Ferragosto, la festividad estival por excelencia en Italia, que se celebra el 15 de agosto y concentra un elevado número de desplazamientos de turistas nacionales e internacionales.

Esta situación está provocando la cancelación masiva de operaciones y el desvío coordinado de vuelos hacia otros aeropuertos de la isla, principalmente los de Palermo (norte), Comiso (sur) y Trapani (oeste), hasta donde los viajeros deben afrontar largos trayectos por carretera para, una vez allí, sufrir largas esperas antes de poder volar.

Según las primeras estimaciones, las cancelaciones y desvíos masivos afectan ya a más de 100.000 viajeros, con un impacto económico que la patronal turística Assoesercenti Sicilia calcula en una pérdida de entre 12 y 24 millones de euros.

El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) confirmó en su último comunicado que se mantiene la actividad efusiva desde las bocas eruptivas situadas a 2.750 y 1.900 metros de altitud, mientras que ha cesado la actividad en la situada a 2.090 metros.

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Los frentes de lava activos más avanzados se encuentran a una cota de 1.340 m.

Además, el INGV advirtió de un incremento significativo de la actividad explosiva en el cráter Voragine, que está generando una densa columna eruptiva con dispersión de cenizas hacia el sur.

El colapso del aeródromo catanés en plena temporada alta ha reavivado con fuerza el debate sobre la idoneidad de su emplazamiento y el ministro de Protección Civil, Nello Musumeci, ha criticado duramente la vulnerabilidad de las instalaciones por su extrema proximidad al volcán.

"Lo que ocurre con cancelaciones, retrasos y graves molestias para miles de ciudadanos y turistas vuelve a plantear un problema que Sicilia conoce desde hace tiempo (...)El problema no es el volcán, sino el aeropuerto", declaró Musumeci, recordando la propuesta que él mismo lanzó en 1999 para trasladar la instalación a una zona más resguardada.