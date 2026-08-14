El fuego "progresa un poco" en las Landas, en Francia, y ha quemado 1.300 hectáreas

En una breve comparecencia ante los medios, el delegado del Gobierno en este departamento del suroeste de Francia se mostró moderadamente optimista porque las condiciones meteorológicas estaban evolucionando de forma más favorable.

Clavreul se refirió a la lluvia que se espera que pueda caer la próxima noche y al descenso de las temperaturas, después de las máximas por encima de los 35 grados de los últimos días.

El prefecto, quien precisó que el número de personas evacuadas de forma preventiva había aumentado hasta 550, mostró su satisfacción por la llegada desde el viernes por la mañana de un helicóptero de tipo Chinook CH-470D, prestado por Australia, que opera por primera vez en Francia.

Ese aparato es capaz de transportar hasta 11.000 litros (el doble que un hidroavión de tipo Canadair), que puede cargar en unos pocos minutos.

"Ha sido un plus real para nosotros", subrayó el responsable de los bomberos de las Landas, coronel Arnaud Fabre, en relación a la llegada de este helicóptero.

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El fuego se declaró el jueves por la tarde en el municipio de Luglon, a unos 60 kilómetros al sur de Biscarrosse, también en las Landas, donde otro incendio calcinó 3.700 hectáreas a finales de julio.

Algo más al norte, en el vecino departamento de Gironda, se produjo el mayor incendio que ha sufrido Francia este verano, que recorrió 42.000 hectáreas en la bahía de Arcachon y hasta las proximidades de Burdeos.