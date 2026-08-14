El hijo de López Obrador anuncia en una carta a Trump que EEUU le canceló la visa

En un carta fechada este 13 de agosto en Teapa, estado de Tabasco, sureste de México, López Beltrán aseguró que la decisión fue tomada por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y por el subsecretario Christopher Landau.

En el texto, López Beltrán consideró que tal decisión es de "carácter político, más bien politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano".

Y aseguró que ambos funcionarios estadounidenses "no cuentan con ninguna prueba" en su contra "acerca de algún acto inmoral o delictivo", y que el retiro de la visa es una represalia contra países, gobiernos y políticos que "no se alinean o someten a sus afanes autoritarios, facciosos y a sus corruptelas".

López Beltrán señaló en el texto que no le causa "ningún problema el no visitar Estados Unidos en estos tiempos decadentes y lamentables de odio, racismo, drogadicción, desintegración familiar, inconformidad social y tristeza"

Y añadió que podía "esperar a que las cosas cambien y existan circunstancias favorables" como cuando gobernaron Abraham Lincoln y Franklin Delano Roosevelt, esos gigantes de la libertad que trataron a México y a su pueblo con auténtica amistad y respeto a su soberanía.

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En la carta, de tres cuartillas, el hijo del expresidente de México se dirige a Trump diciendo que le gustaría conocer su opinión sobre su caso "y ojalá no lo tome como un desafío", pero consideró "que sería de elevado nivel moral y de interés público" que le contestara dos preguntas:

"¿Está usted enterado de lo que le estoy exponiendo? Y si lo estaba ¿no le parece un acto prepotente de su parte, que demuestra, como escribió hace poco mi padre, de que usted es un gobernante en la actualidad, apático y distinto al que él conoció y trató?", apuntó el político.

El pasado 3 de junio, López Obrador publicó en sus redes sociales una carta donde denunció la actitud injerencista del Gobierno de Estados Unidos en México al tiempo que expresó su apoyo "sin condiciones" a la actual presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

En la misiva, de cinco páginas, titulada 'Por el bien de todos, que regrese el otro Trump', López Obrador atribuyó "el sorprendente cambio" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "a sus falsos amigos y consejeros internos y del exterior que lo han estado embarcando en viles y siniestras aventuras".

Y agregó que "algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena (el partido Movimiento Regeneración Nacional fundado por López Obrador) y fortalecer a la oposición de derecha en México con la idea de volver a disponer de un gobierno entreguista, corrupto, mafioso y cruel", y por lo mismo, vulnerable, subordinado y fiel a sus designios intervencionistas.