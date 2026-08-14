El populista Farage dice que su reelección como diputado "habla por sí sola"

Farage se hizo con la victoria al obtener 22.239 votos, el 63,3 % -un 17,6 % más que en las generales de 2024-, cuando entró por primera vez en el Parlamento británico, mientras que el segundo más votado fue el cómico Conde Carabasura, un candidato mediático que obtuvo 9.455 apoyos, el 26,9 %. La participación electoral fue del 44,4 %.

En su cuenta de la red X, el líder populista -que dimitió el pasado julio para volver a presentarse como candidato- se limitó a escribir la frase "El resultado de Clacton habla por sí solo", acompañado por una fotografía suya tomada durante un evento en su distrito.

El político decidió no asistir al recuento de votos esta madrugada en medio de afirmaciones de su partido de que había una "campaña" que buscaba "humillarlo" durante la difusión de los resultados.

Un portavoz de Reform UK informó de que la Policía de Essex, el condado donde está Clacton-on-Sea, le comunicó que había una "amenaza creíble" contra Farage.

Sin embargo, las fuerzas del orden de Essex se limitaron a decir que contaban "con un dispositivo policial sólido y proporcionado para garantizar la seguridad de todos los participantes en el recuento".

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Tras la dimisión de Farage, los principales políticos - laboristas, conservadores, liberaldemócratas y verdes- boicotearon estos comicios al no presentar candidatos, por lo que, ante esta ausencia, figuras independientes se registraron para competir -hasta 34 candidatos-.

La presidenta honoraria del Partido Laborista (en el poder), Bridget Phillipson, declaró a los medios que "esta no es una victoria para Nigel Farage. La montaña de corrupción y escándalos en la que él y el partido Reform están ahora inmersos no ha dejado de crecer mientras él intentaba distraer a la opinión pública librando una elección parcial contra un contenedor de basura".

"Esta mañana, Nigel Farage no debería estar celebrando; debería despertar y afrontar la realidad. Debe ser sincero con la población y poner sobre la mesa todos los hechos relacionados con su donación secreta de 5 millones de libras, su relación con un estafador condenado y los demás escándalos en los que se hunde su partido".

En el momento de su dimisión, Farage afrontaba una investigación del llamado comité de estándares parlamentarios por no declarar un regalo de cinco millones de libras (5,85 millones de euros) del inversor británico en criptomonedas Christopher Harborne poco antes de entrar por en el Parlamento en las elecciones generales de 2024.

Además, los medios llegaron a revelar que Farage no declaró ante el Parlamento una serie de donaciones recibidas del aristócrata británico George Cottrell, condenado en Estados Unidos, lo que podría incurrir en una infracción de las normas parlamentarias.

El cómico Conde Carabasura declaró hoy que él fue el "candidato ganador" en Clacton y afirmó que el resultado ha "humillado" a Farage.

"Puedo afirmar oficialmente que soy el candidato ganador de entre aquellos que se molestaron en asistir al anuncio de los resultados. Así es: 9.455 votos reales. Hace apenas ocho semanas, en Makerfield (circunscripción del primer ministro Andy Burnham), obtuve 95", escribió hoy el curioso personaje en su cuenta de X.

"Estoy radiante de felicidad. Estoy por encima de vuestra luna. Estoy por encima de mis propias lunas. ¿Y qué viene ahora? Bueno, ya lo veremos. Pero, ¿sabéis una cosa? Esto lo sabemos a ciencia cierta: más de una de cada cuatro personas en esta circunscripción preferiría tener al Conde Carabasura como diputado antes que al líder de Reform UK, y esto no ha hecho más que empezar", subrayó.