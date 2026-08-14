El presidente de Chad indulta al líder opositor y ex primer ministro Succès Masra

"Esta mañana se han firmado y publicado dos decretos: uno de gracia presidencial en favor de nueve responsables políticos en conflicto con la justicia y otro de reducción parcial de penas para los demás condenados en todo el territorio nacional", señaló la Presidencia chadiana en un comunicado en Facebook.

Entre los beneficiados por la primera medida no solo se encuentra Masra -que solicitó el indulto, según la nota- sino también los ocho líderes del Grupo de Concertación de Actores Políticos (GCAP), principal plataforma opositora del país, condenados cada uno a ocho años de prisión este mayo por insurrección, rebelión y alteración del orden público.

Estos opositores fueron arrestados el pasado abril, después de que la Corte Suprema de Chad disolviera su coalición de trece partidos, tras haber convocado una manifestación.

Mientras, la segunda medida, precisó la Presidencia, "permite a todos los detenidos excepto ciertos casos (terrorismo, violaciones, estupefacientes) beneficiarse de una reducción parcial de sus penas".

El Tribunal de Apelaciones de Yamena, la capital, condenó en agosto de 2025 a 20 años de prisión firme a Masra al ser declarado culpable de estar implicado en una matanza étnica, tras ser detenido en el mes de mayo anterior.

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La corte impuso también a Masra, de 42 años, y a decenas de coacusados el pago de 1.000 millones de francos CFA (más de 1,5 millones de euros) al Estado chadiano como indemnización.

El opositor fue entonces declarado culpable de "difundir mensajes de carácter racista y xenófobo", de "asociación ilícita" y de complicidad en asesinato.

El arresto de Masra ocurrió después de que éste instara al presidente a "modificar el rumbo para que el cambio deseado por el pueblo se haga realidad".

El jefe de Estado fue elegido con mayoría absoluta en las presidenciales de mayo de 2024, que marcaron el fin de un periodo de transición política de tres años y en las que tuvo como principal rival a Masra.

La Justicia chadiana rechazó los recursos contra los resultados electorales interpuestos por tres candidatos, entre ellos Masra, quien llegó a autoproclamarse ganador.

El presidente asumió el poder el 20 de abril de 2021 tras el fallecimiento de su padre, mariscal Idriss Déby Itno, en combates con grupos rebeldes, según la versión oficial, después de 30 años en el poder.