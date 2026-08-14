Fiscalía egipcia investiga explosión en centro comercial en El Cairo que dejó tres muertos

"La investigación preliminar reveló que la explosión se produjo en una tienda de regalos y juguetes infantiles", dijo la Fiscalía egipcia en un comunicado, sin revelar qué fue lo que causó la explosión, e indicó que este incidente causó "la muerte de tres personas, cuyos restos fueron encontrados en el lugar, una de las cuales ya ha sido identificada, mientras que quince personas resultaron heridas y fueron trasladadas a diversos hospitales".

El Ministerio del Interior apuntó, por su parte, que el incidente fue provocado por "la explosión de una bombona de helio en una tienda de regalos en la planta baja del centro comercial Arabella Plaza, en New Cairo", lo que provocó un pequeño incendio en el interior del local, que fue controlado por las fueras de Protección Civil, así como daños en las fachas de comercios aledaños.

También negó que la explosión, como habían reportado medios locales, se debió a la caída de un ascensor averiado.

Este incidente se produce tan sólo unos días después de que cinco personas murieran en un incendio provocado por la explosión de una bombona de gas en un restaurante en la zona de El Cairo islámico.

De acuerdo con la agencia oficial de estadísticas egipcia CAPMAS, Egipto registró un total de 46.925 incendios accidentales en 2024, siendo la provincia de El Cairo la más afectada debido a su alta densidad de población y actividad comercial.