Gritería Chiquita en Nicaragua: fe y tradición nacidas por erupción de volcán Cerro Negro

La tradición se remonta a 1947 cuando el entonces obispo de León, Isidro Oviedo y Reyes, convocó a los fieles a realizar una peregrinación para pedir a la Asunción de María que intercediera ante la fuerte actividad del Cerro Negro, de 728 metros de altura y uno de los más activos de Nicaragua.

Los habitantes de León atribuyeron el cese de la erupción a un milagro por la intercesión de la virgen y desde entonces mantienen viva esa celebración religiosa que cumple 79 años.

Durante la jornada de este viernes, cientos de nicaragüenses salieron a las calles de León, 90 kilómetros al noroeste de Managua, para dedicar cantos y rezos de agradecimiento a la Asunción de María en cada altar religioso que encuentran en su camino, y a cambio, reciben regalos de los dueños del sagrario que en su mayoría consisten en dulces, frutas o alimentos.

La celebración inicia con el tradicional grito: "¿Quién causa tanta alegría?", a lo que los feligreses responden: "¡La Asunción de María!".

La jornada religiosa también estuvo acompañada por expresiones de la cultura popular, como los bailes de La Gigantona y el Enano Cabezón y los llamados "toros encuetados", hombres vestidos con estructuras en forma de toro que recorren las calles entre fuegos artificiales.

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La Gritería Chiquita, también llamada Gritería de Penitencia, se celebra cada 14 de agosto en León y es considerada una expresión de fe y agradecimiento por los pobladores.

La festividad antecede a la celebración católica de la Asunción de María, que tiene lugar cada 15 de agosto, y reúne a visitantes procedentes de distintas partes de Nicaragua.

La Real e Insigne Basílica Catedral de la Asunción, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, fue el epicentro de un espectáculo de luces que iluminó su fachada y cerró la jornada con un ambiente festivo y devocional.

La fiesta religiosa leonesa también atrae a cientos de nicaragüenses que llegan desde diferentes ciudades del país centroamericano, incluso a turistas de otras nacionalidades, según constató EFE.

La virgen María es una de las figuras más veneradas en Nicaragua, donde el 58,5 % afirma profesar la religión católica.