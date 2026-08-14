Iglesia paraguaya expresa a Peña preocupación por acceso a salud y situación de indígenas

Peña convocó a una reunión a varios de sus ministros, a los representantes de la CEP; al cardenal paraguayo, Adalberto Martínez; al nuncio apostólico en Asunción, Vincenzo Turturro; y a una decena de obispos para dialogar sobre los principales desafíos de su Gobierno.

"Hubo intervenciones desde la Conferencia Episcopal sobre algunos puntos que nos preocupan: la cuestión indígenas, la cuestión ambiental, la preparación de las emergencias, la salud", aseguró Jubinville a periodistas al concluir la reunión que tuvo lugar en el Seminario Metropolitano de Asunción.

Jubinville dijo que el Gobierno reconoció que "no está cumpliendo todo lo que falta" en el sector de la salud, además de la falta de "políticas globales" para atender a los pueblos indígenas, que representan aproximadamente el 2,3 % de la población de Paraguay, un país de 6,4 millones de habitantes, según datos del Instituto de Estadísticas y Censos (INE).

Asimismo, la máxima autoridad de la CEP celebró la reunión con el Gobierno y adelantó que existe la posibilidad de establecer "un espacio regular de encuentro".

Según un comunicado conjunto, las autoridades eclesiásticas y el Gobierno también hablaron sobre la protección del medio ambiente y de las familias vulnerables que puedan verse afectadas por las lluvias e inundaciones provocadas por el fenómeno de El Niño, que las autoridades locales prevén afectará con "fuerte intensidad" al país.

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Por su parte, el Gobierno expuso los avances en la regulación de tierras para indígenas y campesinos, la construcción de los "grandes hospitales" y la preparación ante las emergencias climáticas, según la nota.

Usuarios del sistema de salud del país han denunciado la escasez de medicamentos en hospitales públicos y del Instituto Paraguayo de Seguridad Social (IPS).

La Administración de Peña reconoció una deuda de 1.270 millones de dólares con prestadores de servicios, de los cuales 1.050 millones de dólares corresponden a obligaciones con proveedores de medicamentos y servicios del sector de la salud, dijo la semana pasada el ministro de Economía, Óscar Lovera.