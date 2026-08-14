Inauguran un monumento de la Virgen de Asunción por los 489 años de la capital paraguaya

En el acto de inauguración, al que asistieron el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y la primera dama, Leticia Ocampos, el cardenal paraguayo, Adalberto Martínez, dijo que el monumento "se levanta como un signo visible de la fe y del amor del pueblo" hacia la madre de Dios.

De igual forma, Martínez destacó la sensibilidad y el talento de la escultora Ingrid Seall, autora de la "bellísima imagen" de la Virgen de Asunción que, dijo, "reúne" a creyentes dentro y fuera de Paraguay.

El monumento de bronce se levanta sobre un alto pedestal en la Costanera Norte, una vía rápida que conecta a la capital Asunción con ciudades periféricas del departamento Central, el más poblado del país.

La obra está rematada por una corona de 17 estrellas que, explicó el cardenal, representan a los departamentos de Paraguay.

Por su parte, Peña dijo durante la inauguración que la imagen será desde este viernes un símbolo de la "presencia perenne" y del acompañamiento constante de la Virgen de Asunción al pueblo paraguayo.

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"El rol de la virgen María siempre ha sido el de una madre que se ocupa de sus hijos", afirmó el mandatario.

La capital paraguaya, una de las más antiguas de Suramérica, fue fundada el 15 de agosto de 1537 por el español Juan de Salazar y Espinoza como Nuestra Señora de la Asunción, en honor a la virgen María.

La ciudad cumplirá mañana 489 años con una serie de eventos, entre ellos un desfile policial y militar, así como una procesión fluvial en el río Paraguay en honor a la Asunción de la Virgen María y al aniversario de la fundación de Asunción.