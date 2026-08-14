Justicia rusa procesa por traición a un oficial ruso cambiado como prisionero con Ucrania

Vladislav Balgrabski, de 30 años, está acusado de entrega voluntaria al enemigo, deserción, incitación contra el Estado y traición, causas que examina el Tribunal Militar del Segundo Distrito Occidental de Moscú.
En abril del año pasado un proyecto documental ucraniano publicó una entrevista con el entonces prisionero. Este declaró haber firmado un contrato para luchar en Ucrania motivado por la remuneración económica.
Balgrabski confesó que se rindió cuando el comandante de su batallón le dio una orden que sabía que no podía cumplir y que consideró suicida. Entonces, desobedeció las órdenes y se dirigió a las posiciones ucranianas con otros cinco subordinados, instándoles también a rendirse.
"Les darán de comer, de beber, de vestir, de lavar, de asear, cigarrillos y luego los intercambiarán, y estarán con sus familias y seres queridos. Todo saldrá bien", afirmó prometerles.
Ahora, el vídeo forma parte de las pruebas incriminatorias del caso de Balgrabski.
Los medios independientes estiman que Balgrabski fue intercambiado como prisionero entre abril y diciembre de 2025. Durante ese periodo se llevaron a cabo siete intercambios de prisioneros entre Rusia y Ucrania.
La primera condena por rendición voluntaria, pena instaurada con el inicio de la guerra de Ucrania en 2022, se impuso en abril de 2025 con una sentencia de 15 años de prisión.