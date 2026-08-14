La china Pony.ai amplía su asociación con Uber para expandir sus 'robotaxis' por Europa

En un comunicado publicado en su página web, la empresa china asegura que esta expansión se llevará a cabo en "cuatro ciudades adicionales en Europa" cuyos nombres aún no se han dado a conocer, al igual que los plazos que se manejan, los cuales se anunciarán de forma escalonada.

El acuerdo contempla asimismo el lanzamiento de los 'robotaxis' de Pony.ai, que ofrecen conducción autónoma de nivel 4 (sin conductor, aunque aún con volante por si es necesario dar el control a un humano) en Oriente Medio.

"Este acuerdo ampliado marca una nueva e importante fase en la asociación entre Pony.ai y Uber. Refleja nuestro compromiso compartido a la hora de llevar servicios seguros y fiables de 'robotaxis' a más ciudades europeas", afirmó el fundador y consejero delegado de la compañía china, James Peng.

El objetivo de Pony.ai es "establecer operaciones comerciales sostenidas a escala en Europa y más allá", agregó el directivo.

Por su parte, el jefe de Movilidad Autónoma y Reparto de Uber, Sarfraz Maredia, explicó que "el nuevo capítulo de la movilidad autónoma es pasar de lanzamientos individuales a una escala comercial replicable".

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Pony.ai, fundada en 2016, opera sus vehículos autónomos en las cuatro principales ciudades de China (Pekín, Shanghái, Cantón y Shenzhen), y se ha consolidado como una de las principales empresas nacionales de este sector junto a Baidu, WeRide -la cual se alió con Uber para ofrecer 'robotaxis' en Madrid- o AutoX.