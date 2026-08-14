La coalición liderada por EEUU derriba tres drones sobre la capital del Kurdistán iraquí

Así lo indicó en un escueto comunicado el Servicio Antiterrorista de la región del Kurdistán, que aclaró que esta intercepción no provocó víctimas, aunque sin atribuir el lanzamiento de estos drones.

Hasta el momento, ningún actor ha reivindicado esta acción.

Esto ocurre dos días después de que Irán lanzara varios drones y misiles contra posiciones en el valle de Alana, a unos 90 kilómetros al noreste de Erbil, con el objetivo de atacar a los grupos opositores kurdos Komala y el Partido Democrático del Kurdistán de Irán (KDPI).

De acuerdo con el medio kurdo Rudaw, la región del Kurdistán ha registrado más de 950 ataques con drones y misiles lanzados por Irán y grupos armados proiraníes en Irak desde el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, lo que ha provocado 32 muertos y 154 heridos.