La eurozona confirma un crecimiento del 0,4 % en el segundo trimestre

En términos interanuales, el producto interior bruto (PIB) creció un 1 % en la eurozona y un 1,2 % en la UE, frente al 0,5 % y el 0,8 % del trimestre anterior.

Se confirma así que el segundo trimestre registró el mayor incremento trimestral del último año en la eurozona, tras el estancamiento de principios de 2026 (0,0 %) y los avances del 0,3 % y el 0,2 % anotados en el tercer y cuarto trimestre de 2025, respectivamente.

España fue una de las economías que más creció entre los grandes países del euro, con un avance del PIB del 0,7 % trimestral -una décima más que en el primer trimestre- y del 2,7 % interanual, muy por encima de la UE en ese mismo periodo.

Ese dato sitúa a España por delante de las otras tres grandes economías del área: Alemania, Francia e Italia crecieron un 0,2 % en el trimestre, la mitad que la media de la eurozona.

Entre el resto de socios, Irlanda apuntó el mayor incremento con un 3,9 % trimestral, tras la fuerte caída del 7 % del trimestre anterior, seguida de Suecia (+1,4 %) y Lituania (+1,7 %). En el extremo opuesto, Bélgica y Austria anotaron un estancamiento, con un crecimiento nulo (0 %) en el trimestre.

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Eurostat confirmó, además, el avance del empleo del 0,1 % tanto en la eurozona como en la UE respecto al trimestre anterior, con una tasa interanual del 0,5 % en ambas áreas.

Los datos, que cubren el 99 % del PIB de la eurozona y la UE, podrán ser revisados de nuevo en las próximas estimaciones de Eurostat, previstas para el 7 de septiembre y el 20 de octubre.