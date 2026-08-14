La India envía 20 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia por el terremoto

"Se envió el primer lote de las 20 toneladas métricas de suministros de ayuda a Colombia para apoyar las labores de recuperación tras el terremoto", anunció en X el canciller indio, S. Jaishankar.

"La asistencia incluye medicamentos y equipo médico, refugio temporal y artículos de higiene, así como otros productos esenciales necesarios tras el desastre", agregó.

Se espera que la ayuda tarde unas 40 horas en llegar al país sudamericano, donde se contabilizan ya al menos 265 fallecidos y cerca de 3.500 heridos, según las autoridades colombianas.

"Colombia está muy agradecida con el Gobierno de la India con esta decisión (...) Es muy inusual que los países a semejante distancia tengan este gesto de amistad con estas familias que sufren tanto en estos momentos", dijo a EFE el embajador colombiano en la India, Víctor Echeverri.

La India se une así a otros países que han anunciado el envío de ayudas como España, Israel, Suecia, Turquía, Estados Unidos, México, El Salvador, Ecuador, Japón y Brasil, según el Gobierno colombiano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En junio, la India envió también una misión humanitaria a Venezuela tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que devastaron la costa del país.

El terremoto de magnitud 7,4 en Colombia ocurrió el lunes a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo su epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.