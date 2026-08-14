Los hutíes reanudan los ataques contra Moca, ciudad controlada por el gobierno yemení

Los sucesivos impactos dificultaron el paso de las ambulancias y las labores de rescate de las víctimas de los bombardeos anteriores, dijeron los medios militares de las Fuerzas Conjuntas del Yemen, que añadieron que hay "víctimas", aunque no precisaron detalles, tras el último ataque con misiles, dirigido principalmente contra el ya dañado puerto de Moca.

El portavoz de las Fuerzas Conjuntas, Waddah al Dubaish, concretó que seis misiles impactaron en el puerto y sus alrededores, como parte de la escalada de hostilidades de los hutíes contra la urbe.

Instó a los residentes a mantenerse alerta, evitar las zonas atacadas y mantenerse alejados de los escombros y la metralla mientras continúan los ataques.

Moca, un puerto controlado por el gobierno yemení en la costa del mar Rojo, se encuentra cerca del estrecho de Bab al Mandeb, un punto estratégico marítimo que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén.

Durante los últimos cinco días, ha sido blanco de ataques con misiles y drones de los hutíes.

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Esta escalada se produce mientras el enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, ha advertido en varias ocasiones que el país se enfrenta al mayor riesgo de retorno a una guerra a gran escala desde la tregua de 2022, con un aumento de la actividad militar en varias líneas del frente que antes estaban congeladas.