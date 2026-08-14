Mark Rydell, director de películas como 'The Rose' y 'For the Boys', fallece a los 97 años

"Mark Rydell, el director de mi primera película, 'The Rose', murió esta mañana. Fue un actor destacado antes de convertirse en director, y tuve mucha suerte de haberlo conocido cuando lo hice", dice la publicación de Midler, quien fue dos veces nominada al Óscar por su trabajo junto al director.

"Era el susurrador de actores; bastaban solo unas pocas palabras para entender lo que se necesitaba. Devoto de la técnica Meisner. Tantos recuerdos felices. Descanse en paz", añadió.

Nacido el 23 de marzo de 1929 en Nueva York, Rydell estudió música en la Escuela Juilliard, aunque se formó como actor en el Neighborhood Playhouse y en el Actors Studio.

Antes de que su carrera fuera reconocida, actuó en Broadway y trabajó como pianista de jazz para ganarse la vida.

El impulso de su trayectoria comenzó con series de televisión y películas; fue el personaje de Jeff Baker en 'As the World Turns' el que lo posicionó en la industria.

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La carrera de Rydell incluyó decenas de créditos como actor y cerca de una veintena de proyectos como director.

Su trayectoria como director arrancó en la televisión, como director de series como 'The Virginian', 'The Reporter' o 'Mr. Novak'.

La primera película que dirigió fue la controvertida 'The Fox', seguido de los western 'The Reivers' y 'The Cowboys'.

De su filmografía destaca principalmente 'On Golden Pond' (1981), un drama que le dio una nominación al Óscar y que narra las vacaciones de verano de Norman y Ethel, una pareja de ancianos, en su cabaña junto a un lago.

Rydell también dirigió en esa película a actores como Henry Fonda, Katharine Hepburn y Jane Fonda quienes fueron nominados al Óscar por sus interpretaciones.