Más de 900 personas han muerto en ataques a redes sanitarias globales en lo que va de año

También se verificaron ataques en Birmania (Myanmar), Irán, Sudán, la República Democrática del Congo (RDC), Sudán del Sur, Rusia, Siria y Nigeria, indicó en una rueda de prensa el director de Acción Humanitaria y Gestión de Desastres de la OMS, Altaf Musani.

Gran parte de estos ataques, 685, fueron perpetrados con armas pesadas, según la OMS, que también considera la obstrucción a la atención sanitaria (183 casos) y la violencia psicológica (177) como ataques a la sanidad.

Por otro lado, hubo 44 incidentes que implicaron detención o secuestro de trabajadores sanitarios y pacientes, que afectaron a 148 personas

"Existe además un impacto que no podemos ver fácilmente: el miedo. Cuando un hospital es atacado, la gente tiende a retrasar la búsqueda de atención médica, los trabajadores sanitarios dejan de acudir a sus puestos de trabajo y las comunidades pierden la confianza", señaló el experto de la OMS.

En este sentido, estudios de la organización sobre 69 ataques sufridos por la red sanitaria siria descubrieron que las consultas médicas disminuyeron a la mitad tras estos incidentes, o que los partos en centros de salud disminuyeron un 23 %, unos efectos que se prolongaron durante semanas.

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Los ataques sanitarios, subrayó Musani, afectan de forma generalizada a la atención médica en zonas como Sudán, donde un 37 % de los centros de salud no están operativos después de más de tres años de guerra civil, o en Gaza, donde los 36 hospitales sufrieron daños por el conflicto iniciado en octubre de 2023.

Musani también subrayó que los ataques afectan a menudo a la lucha contra epidemias o crisis sanitarias, como actualmente ocurre en el brote de ébola en la RDC, donde ha habido 12 incidentes de este tipo desde la declaración de emergencia internacional por esta epidemia.

La OMS gestiona un Sistema de Vigilancia sobre Ataques contra la Atención Sanitaria que desde 2018 ha registrado más de 10.400 incidentes de este tipo en 29 países y territorios, con unos 5.700 muertos y 8.500 heridos.

"De estos incidentes verificados, ni uno sólo ha llegado al sistema de rendición de cuentas", lamentó el responsable de la OMS, organización que ha advertido en diversas ocasiones que los ataques a estas instalaciones pueden constituir crímenes de guerra.