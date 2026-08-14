Mozambique incauta 1,4 toneladas de fentanilo en el aeropuerto de su capital

"Esta incautación representa un hito importante en la lucha contra la droga en el país, considerando que esta droga posee un elevadísimo potencial destructivo para la salud de quienes la consuman, siendo más potente que la heroína, la morfina y la cocaína", indicó el organismo en un comunicado, según publicaron este viernes medios locales.

La droga, que se encontraba repartida en 207 cajas y dentro de frascos de cosméticos, debía llegar al aeropuerto de Maputo en tres lotes los días 1, 6 y 11 de agosto.

Tras confirmar el tipo de droga, los agentes detuvieron al destinatario del envío, un ciudadano mozambiqueño de 31 años, cuando pretendía recoger los paquetes.

Este decomiso se produjo dos meses después de que las autoridades mozambiqueñas incautaran a mediados del pasado junio 3,7 toneladas de fentanilo en los almacenes de una compañía privada en el aeropuerto de Maputo, en la que fue una de las mayores confiscaciones de droga que ha llevado a cabo el país.

Entonces, tras el hallazgo del fentanilo empaquetado en cincuenta cajas, cada una de ellas con 30 paquetes de 2,2 kilos de la sustancia, el SERNIC atribuyó los hechos a una red internacional de narcotráfico.

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El fentanilo es un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. Esta droga sintética fue desarrollada hace más de 50 años.