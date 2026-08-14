Noruega y Suecia destinarán 1,5 millones de dólares a ayudar a Colombia tras el terremoto

El Gobierno noruego anunció este viernes que destinará 10 millones de coronas (912.000 euros, 1 millón de dólares) para los afectados por el seísmo.

La contribución noruega irá a ayuda sanitaria de emergencia, al suministro de agua, a medidas para prevenir brotes de enfermedades y a proporcionar alojamiento temporal y ayuda a los hogares, informó en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores.

La partida procede de los fondos para crisis humanitarias, será distribuida a través de la Cruz Roja y completará la ayuda que Noruega ya proporciona a través de fondos humanitarios internacionales.

"Mucha gente ha perdido la vida en el terremoto, pero si la respuesta no es ágil y efectiva, el desastre se cobrará más vidas en los próximos días y semanas. Por eso es crucial asegurar rápido acceso a agua no contaminada, higiene adecuada y sanidad", señaló el ministro noruego de Cooperación Internacional, Åsmund Aukrust.

El Gobierno sueco anunció también este viernes 5 millones de coronas suecas (453.000 euros, 522.000 dólares) en ayuda humanitaria a Colombia, que serán canalizados a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

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"El terremoto ha provocado un gran sufrimiento humano y ha dejado a muchas personas sin vivienda, seguridad ni acceso a servicios básicos", señaló en un comunicado el ministro sueco de Cooperación, Benjamin Dousa.

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes buena parte de Colombia ha dejado 281 muertos, 3.824 heridos y 379 desaparecidos, según el último recuento de las autoridades de ese país sudamericano.