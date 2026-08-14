Opositor ruso Nadezhdin confirma que huyó de Rusia y asegura elegir "el camino de Lenin"

"Lenin tenía 37 años cuando se fue de Rusia. Regresó (a Rusia) 10 años después y no llegó a cumplir los 54. Ahora la gente vive más y los acontecimientos suceden más rápido", comunicó en su canal de Telegram el veterano político de 63 años.

Nadezhdin, declarado como agente extranjero hace un mes e inhabilitado como candidato independiente para las legislativas de septiembre, añadió que "intentará vivir lo suficiente para volver a su patria".

La otra opción era "elegir el camino de Navalni o (el opositor y miembro del partido Yábloko, Lev) Shlosberg: quedarme y acabar entre rejas", explicó desde Francia, donde se encuentra desde el 3 de agosto.

En sus redes sociales, expuso cronológicamente su proceso judicial y demarcación como agente extranjero por difundir material extremista (una fotografía del fallecido opositor Alexéi Navalni que apareció en un antiguo vídeo).

Según Nadezhdin, las fuerzas de seguridad habían impuesto en un primer momento la prohibición de abandonar el país, sin embargo, tras una queja pública por la ilegalidad de la medida, la notificación de restricción desapareció en el portal virtual de la administración.

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"No entiendo por qué se levantó la prohibición de viajar", indicó especificando que hacía tiempo que no mantenía contactos con sus antiguos conocidos de la administración presidencial.

Nadezhdin, con su esposa, salieron de Rusia a través de Kazajistán, donde recibió visado francés.

"Es mejor ser libre en el extranjero que estar tras las rejas en mi patria", justificó su decisión de emigrar.

La Comisión Electoral Central ya le impidió en 2024 enfrentarse al presidente ruso, Vladímir Putin, en las elecciones presidenciales, en las que éste fue reelegido por otros seis años de mandato.

Entonces, el motivo fueron los supuestos defectos de forma en las firmas recabadas por el aspirante.