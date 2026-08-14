Renuncia ministra de Deportes de Chile tras denuncias por mal uso de vehículo oficial

"La Dirección de Prensa de la Presidencia comunica que, a partir de hoy, el Presidente de la República, José Antonio Kast, ha aceptado la renuncia de Natalia Duco y Andrés Otero a los cargos de ministra y subsecretario del Deporte, respectivamente", informó la Presidencia chilena.

La exatleta, la tercera ministra en dejar el gabinete de Kast tras las salidas de Trinidad Steinert en Seguridad y Mara Sedini en la vocería de Gobierno en mayo pasado, presentó su renuncia junto al subsecretario del Deporte Andrés Otero, cerrando casi cinco meses de gestión marcados por diversas polémicas.

La decisión se dio a conocer hoy luego de que la prensa local revelara que Duco fue citada al palacio presidencial de La Moneda tras conocerse su respuesta ante la Contraloría General de la República (CGR) -organismo fiscalizador de actos administrativos y uso de recursos públicos- a una denuncia por el posible mal uso de un carro fiscal.

Duco justificó un traslado a bordo del vehículo en cuestión el pasado 23 de abril en el marco de una supuesta reunión de trabajo en un domicilio particular; sin embargo, un video publicado por el periódico nacional La Tercera mostró que la jornada también incluyó karaoke y un asado.

Los cuestionamientos a Duco partieron desde que asumió la cartera de Deportes, principalmente por la sanción por dopaje positivo que se le impuso mientras era atleta activa en pruebas de lanzamiento de peso.

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Posteriormente, recibió críticas por respaldar a Kast en la validación del rodeo como deporte nacional, una actividad fuertemente cuestionada por el maltrato de los animales.

La ahora exministra también debió dar explicaciones por no autorizar el concierto de la banda de k-pop surcoreana BTS en el Estadio Nacional, polémica que trajo marchas de cientos de fanáticas por el centro de Santiago y que se zanjó con el visto bueno del Instituto Nacional del Deporte (IND) tras un acuerdo con la productora para proteger y asegurar la mantención del césped del recinto.