Spider-Man rompe otro récord y es el film que más rápido alcanzó los 700 millones en EEUU

Según The Hollywood Reporter, el superhéroe ya alcanzó los 704,5 millones de dólares el miércoles.

A nivel internacional, 'Spider-Man: Un Nuevo Día' ha sumado ya 1.108 millones de dólares en recaudación, superando a 'Spider-Man: Sin Camino a Casa' (No Way Home) (1.106 millones de dólares) como la película más taquillera de la compañía Sony en el extranjero.

Protagonizada por Tom Holland como el icónico héroe de Marvel, el largometraje se sitúa ahora en el décimo puesto de la lista de películas más taquilleras a nivel internacional.

Zendaya, Sadie Sink y Jon Bernthal también protagonizan 'Spider-Man: Brand New Day', del director Destin Daniel Cretton.

Su éxito sin precedentes incluye superar a 'Avengers: Endgame', de 2019, con el mayor fin de semana de estreno en Estados Unidos, con 360 millones de dólares.

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Se convirtió en la película con mayor recaudación en su primera semana en la historia de la taquilla estadounidense y en la segunda que más rápido alcanzó los mil millones de dólares a nivel mundial (después de 'Endgame').

Producida por Marvel Studios y Amy Pascal, 'Brand New Day' contó con un presupuesto de 225 millones de dólares.