Taiwán alerta sobre riesgos de viajar a Uganda por el aumento de disputas sobre pasaportes

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán indicó el jueves que funcionarios de inmigración ugandeses retuvieron los pasaportes de tres taiwaneses a su llegada al aeropuerto de Entebbe, ubicado en las inmediaciones de la capital, Kampala.

Aunque posteriormente se les permitió la entrada, se les exigió "sin fundamento" que presentaran un pasaporte chino para estampar en él el sello de entrada como condición para devolverles la documentación taiwanesa, alegando que la medida respondía a la aplicación de la 'política de una sola China' de Uganda.

El incidente constituyó el segundo caso de este tipo en el país africano, pese a que el Gobierno ugandés no ha anunciado oficialmente ningún ajuste en su normativa de visados o de entrada para los ciudadanos de la isla, precisó la Cancillería.

Por ese motivo, el ministerio pidió a los viajeros que, en el corto plazo, sopesen la pertinencia y los riesgos de desplazarse a Uganda y que, quienes ya se encuentren en el país, "extremen la vigilancia y mantengan un contacto estrecho" con las representaciones diplomáticas taiwanesas competentes.

"Exhortamos al Gobierno de Uganda a que reconozca la realidad internacional de que la República de China (nombre oficial de Taiwán) es un Estado soberano e independiente que no está subordinado a la República Popular China ni viceversa, y a que se abstenga de adoptar restricciones de entrada inadecuadas por motivos políticos", subrayó el texto.

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El episodio se suma a una serie de fricciones similares con otros países africanos.

El mes pasado, Taiwán suspendió la tramitación de visados para ciudadanos marroquíes después de que Rabat impusiera una medida equivalente, y en junio Taipéi se retiró de una conferencia sobre los océanos tras la detención de dos miembros de su delegación por las autoridades de inmigración kenianas.

Además, el presidente taiwanés, Lai Ching-te, aplazó en abril un viaje previsto a Esuatini (antigua Suazilandia), el único aliado diplomático de Taipéi en África, después de que Seychelles, Mauricio y Madagascar revocaran los permisos de sobrevuelo de su avión presidencial por presuntas presiones de Pekín.

Estos sucesos se enmarcan en la campaña de presión diplomática de China para aislar internacionalmente a Taiwán, isla autogobernada desde 1949 y considerada por Pekín como "parte inalienable" de su territorio.

En la actualidad, Taiwán conserva relaciones diplomáticas plenas con solo doce Estados: siete en América Latina y el Caribe, tres en el Pacífico, uno en África y uno en Europa (la Santa Sede).