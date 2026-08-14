Taiwán concluye sus maniobras militares anuales con un mayor énfasis en combate realista

Estos simulacros, que se celebran desde 1984, buscan mejorar la preparación de las tropas frente a un eventual intento de invasión por parte de Pekín, que considera Taiwán "parte inalienable" del territorio chino y no descarta el uso de la fuerza para hacerse con su control.

Durante diez días y nueve noches, las distintas ramas de las fuerzas armadas han llevado a cabo ejercicios de diverso tipo en coordinación con la Guardia Costera, las administraciones públicas y el sector privado, en línea con el empeño del presidente isleño, Lai Ching-te, por implicar a toda la sociedad en la defensa del territorio.

Los soldados recrearon, entre otras situaciones, el bloqueo de túneles y puentes estratégicos, el rechazo de desembarcos anfibios y la dispersión de las líneas de producción de armamento, y el propio presidente participó en una evacuación de emergencia hacia un puesto de mando protegido.

La Armada y la Guardia Costera ejecutaron además el pasado miércoles, por primera vez de forma conjunta, una maniobra de escolta y contrabloqueo marítimo en aguas al este de la isla, una zona donde China ha reforzado su presencia en los últimos meses pese a las reiteradas protestas de Taipéi.

Los ciudadanos, por su parte, participaron en simulacros de ataque aéreo que este año incorporaron como principal novedad una ralentización controlada de la red de datos móviles en la región central y septentrional, con el fin de simular un corte parcial de las comunicaciones en un escenario bélico.

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Si bien Pekín mantuvo una actitud relativamente discreta durante estas maniobras, el pasado miércoles concluyó un ejercicio naval conjunto con Indonesia frente a la costa oriental de Taiwán, el primero que China realiza con una armada extranjera en la zona.

El Gobierno taiwanés condenó el movimiento y acusó al Partido Comunista chino (PCCh, gobernante) de intentar proyectar ante la comunidad internacional la "falsa imagen" de que ejerce jurisdicción sobre las aguas al este de la isla.

En este contexto, el Ejecutivo isleño propondrá la próxima semana un aumento del gasto en defensa del 16 % para 2027, hasta alcanzar los 1,1 billones de dólares taiwaneses (unos 34.408 millones de dólares, 29.822 millones de euros), lo que volvería a situar el presupuesto militar por encima del 3 % del PIB, según informó la agencia estatal de noticias CNA.