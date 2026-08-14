Ucrania ataca con más de medio centenar de drones puerto ruso en el Báltico

"En estos momentos en la región de Leningrado fueron derribados 51 drones del enemigo. A consecuencia de los daños ocasionados se desató un incendio en el puerto de Ust-Luga. Los especialistas comenzaron a sofocar las llamas", informó en Telegram el gobernador local, Alexandr Drozdenko.

Poco después, actualizó a 54 el número de drones derribados y señaló que el incendio fue extinguido y el incidente no causó víctimas.

En ese contexto las Fuerzas Armadas de la vecina Letonia informaron del derribo por parte de una misión de patrulla de la OTAN "de un dron extranjero que había entrado en el espacio aéreo letón a consecuencia de la guerra electrónica rusa".

"Mientras continúe la agresión rusa en Ucrania es posible que se repitan casos en los que un dron extranjero entre o se aproxime al espacio aéreo letón", añadió la dependencia castrense en su portal oficial.

En las inmediaciones de la capital rusa fueron neutralizados diez drones, según informó el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, en su cuenta de MAX, la red de mensajería rusa.

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Además, Ucrania también intentó alcanzar este viernes el centro logístico de Wildberries, el Amazon ruso, en la región de Tver -a menos de 200 kilómetros al noroeste de Moscú-, que ya había sido atacado a principios de agosto.

El gobernador en funciones local, Vitali Koroliov, escribió en MAX que los fragmentos de un dron derribado por las defensas antiaéreas rusas "dañaron la pared de un almacén de Wildberries en el distrito Kalininski".

"El incendio fue sofocado rápidamente. Los empleados de la empresa no resultaron dañados", indicó.

El ataque fue confirmado por Wildberries, que indicó en su cuenta de Telegram que el centro logístico de Tver "sufrió daños insignificantes" y "las mercancías no resultaron dañadas".

Durante la pasada noche las defensas antiaéreas rusas derribaron 553 drones ucranianos de ala fija sobre 18 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov.