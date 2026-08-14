Un ataque masivo contra Kramatorsk causa un muerto y 17 heridos

El Ayuntamiento de Kramatorsk informó en su cuenta oficial de la aplicación Telegram que la ciudad fue atacada con diez bombas aéreas FAB-250 equipadas con módulos de planeo y corrección.

Los objetivos de Rusia fueron "instalaciones civiles".

Entre los lugares alcanzados por las bombas se encuentran 24 edificios residenciales de varias plantas y 57 viviendas particulares, la fachada de una tienda de alimentación, de una gasolinera y de un centro educativo, una cafetería y un almacén de materiales de construcción, así como instalaciones de una granja.

Según el Servicio Estatal de Emergencias (DSNS), un edificio de varias plantas se derrumbó desde el sexto hasta el primer piso.

En total los equipos de emergencia rescataron a seis personas.

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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, señaló en sus redes sociales que cada día Rusia utiliza alrededor de 220 bombas aéreas guiadas, que la industria de defensa del agresor continúa fabricando y modificando pese a las sanciones.

"Es necesario ejercer presión sobre cada cadena de suministro de componentes extranjeros y sobre cada empresa que contribuye a hacer posibles ataques contra la vida humana", recalcó.

"Los misiles, las bombas y los drones rusos pueden detenerse no en nuestro cielo, sino en la etapa de producción", enfatizó.

Rusia también atacó con dos drones suicidas una vivienda particular en la región nororiental de Sumi, donde fallecieron una mujer de 29 años y su hijo de nueve, según indicó en Facebook la Administración Militar Regional.

Otras cuatro personas resultaron heridas. Dos de ellas, el padre y la abuela del niño, se encuentran hospitalizados con quemaduras graves.

Asimismo fue atacado una localidad en la sureña Jersón, donde cinco adultos y un menor resultaron heridos.