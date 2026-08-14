Un atentado con coche bomba mata a un dirigente talibán local en el norte de Afganistán

La víctima del ataque es el alcalde de la capital provincial Faizabad, Habiburahman Mansoor, quien falleció de forma inmediata al detonar el artefacto adosado a su vehículo.

"Lamentablemente, se encontraba cumpliendo con sus funciones cuando ocurrió la explosión en su vehículo. Fue martirizado y varios de sus escoltas sufrieron heridas graves", declaró una fuente policial a EFE bajo condición de anonimato.

El Frente de Resistencia Nacional (NRF, por sus siglas en inglés), el principal grupo armado de oposición al régimen talibán, se atribuyó la responsabilidad del ataque y reconoció que su objetivo era el funcionario talibán.

Las autoridades de facto aún no han emitido un comunicado oficial confirmando la muerte del dirigente.

El asesinato se produce tras meses de una escalada de ataques en la provincia, fronteriza con Tayikistán, China y Pakistán, que durante la década de 1990 albergó a la mítica Alianza del Norte, una coalición de milicias guerrilleras que combatió contra el primer régimen talibán entre 1996 y 2001.

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El pasado 17 de julio, la intensificación de los combates llevó auno de los grupos de la insurgencia a tomar el control de un distrito durante varias horas, en la primera pérdida territorial del régimen desde su retorno al poder en agosto de 2021.

Este es el segundo homicidio de un representante del régimen en la provincia en menos de un mes, después de que a finales de julio el director provincial de Información y Cultura fuera asesinado en un ataque similar.