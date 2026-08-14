Un caza italiano bajo mando de la OTAN derribó el dron en Letonia

"Podemos confirmar que hoy, a primera hora, se ha ordenado el despegue de emergencia de dos aviones Eurofighter italianos en respuesta a la presencia de un dron sobre el espacio aéreo letón. Uno de los Eurofighter derribó el dron", indicó a EFE la portavoz aliada, Allison Hart.

Asimismo, indicó que se ordenó también el despegue de emergencia de dos aviones de combate F-16 turcos. Todas las aeronaves operaban bajo el mando de la OTAN.

Hart señaló que se está llevando a cabo una investigación y que la OTAN mantiene un estrecho contacto con las autoridades letonas.

"La OTAN está preparada y es capaz de reaccionar ante cualquier amenaza potencial, las 24 horas del día, los siete días de la semana, para salvaguardar nuestro territorio y proteger a nuestra población", recalcó la portavoz de la Alianza.

Las Fuerzas Armadas de Letonia informaron este viernes de que cazas de la OTAN derribaron a primera hora un dron sobre el noreste del país que había entrado en el espacio aéreo como resultado de la guerra electromagnética de Rusia.

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Agregó que el derribo se produjo por cazas de la Misión de Policía Aérea del Báltico de la OTAN en la región de Balvi y que soldados y policías habían sido enviados a buscar los restos del aparato derribado.

La alerta llevó a cientos de peregrinos, reunidos para la mayor festividad religiosa católica del norte de Europa, a buscar refugio mientras sonaban las alarmas de los teléfonos móviles alrededor de las 04.00 de la madrugada.

Una alerta advirtió de amenazas para el espacio aéreo en las regiones de Augšdaugava, Preiļi, Rēzekne, Balvi y Alūksne.

Es la segunda vez este año que cazas de la OTAN interceptan un dron desviado en el espacio aéreo letón.

El pasado 8 de junio cazas franceses bajo mando de la Alianza derribaron un dron extraviado lanzado desde Ucrania y desviado por contramedidas rusas.

Los tres países bálticos han sufrido varios accidentes de drones e incursiones en su espacio aéreo.