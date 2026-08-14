Un incendio forestal cerca del lago de Como (Italia) obliga a evacuar a unas 50 personas

Las llamas se iniciaron anoche en la vegetación de las laderas del monte Goj y se propagaron rápidamente, avivadas por el viento.

"Esta noche, 100 efectivos del Cuerpo Nacional han intervenido para combatir las llamas. Se han enviado refuerzos desde las jefaturas de bomberos de Lombardía, así como desde Liguria, Emilia-Romaña y Véneto", informaron los bomberos en su cuenta oficial de X.

En total, más de 130 bomberos y decenas de voluntarios de Protección Civil trabajan sobre el terreno para contener el avance del incendio y proteger infraestructuras críticas de la zona, entre ellas una residencia para personas con discapacidad y varios repetidores de telecomunicaciones ubicados en la cumbre del monte.

Las labores de extinción cuentan también con apoyo aéreo, con dos helicópteros cisterna y dos aviones anfibios Canadair de la flota nacional.

Las familias desalojadas han quedado bajo la asistencia del comité local de la Cruz Roja y de los servicios de Protección Civil mientras prosiguen las labores de control del fuego, según los medios locales.