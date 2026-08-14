Un militar colombiano muerto y dos heridos en ataque con explosivos lanzados desde drones

Los militares hacen parte del Batallón Especial Energético y Vial No. 10, que estaban "orientados a proteger a la población en el municipio de El Carmen, Norte de Santander", cuando fueron "objeto de un ataque mediante el empleo de aeronaves no tripuladas acondicionadas con artefactos explosivos", indicó el Ejército.

"Como consecuencia de esta acción terrorista, un suboficial fue asesinado y cuatro soldados resultaron heridos", agregó la información, que identificó al fallecido como el sargento segundo Yuver Antonio Gutiérrez Torres.

Este es el segundo ataque con drones dotados con explosivos contra el Ejército en la misma región del Catatumbo, ya que el jueves fueron lanzados 43 artefactos contra una base militar en el municipio de Convención, acción en la que quedaron heridos dos soldados.

En el Catatumbo operan principalmente la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las antiguas FARC, que se disputan la zona por sus cultivos de coca y rutas para el narcotráfico.

El uso de drones cargados con explosivos se ha vuelto una práctica usual en el conflicto armado colombiano que se ha cobrado ya varias víctimas entre militares, policías y población civil.