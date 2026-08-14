Un nuevo incendio forestal arrasa 1.100 hectáreas en la Gironda francesa

En pocas horas las llamas doblaron la superficie arrasada, aunque por la noche su avance se atenuó, indicó el prefecto, que consideró "claves" las próximas horas para detener su avance a la espera de las lluvias que se esperan en la zona el fin de semana.

Aunque alertó de que el viento está complicando las labores de los bomberos, que han visto reforzado su dispositivo en las últimas horas, mientras que se espera que durante la jornada se incorporen medios aéreos.

"Las próximas 15 horas serán determinantes", previno Clavreul, que aseguró que las llamas amenazaron la localidad de Luglon, lo que obligó a evacuar a la mayor parte de su medio millar de habitantes, una operación que se hizo de forma ordenada.

Las autoridades recuerdan el riesgo elevado de incendios ante las condiciones meteorológicas actuales, con alerta naranja en buena parte del país, lo que afecta a 80 del centenar de departamentos del país.

Los termómetros superaron los 40 grados en diversas localidades, sobre todo del oeste del país, mientras que algunas marcaron récords históricos y otras, como Nantes, Rennes, Bourges o Poitiers, tuvieron las más altas del mes.

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Las elevadas temperaturas serán la nota dominante en la mayor parte del país, aunque un descenso comienza a notarse en el noroeste, con cuatro departamentos que abandonan la alerta naranja, una tendencia que se espera que se agudice y se extienda por el resto del territorio el sábado, con la llegada de tormentas.

Para la semana próxima las previsiones meteorológicas apuntan a un descenso de la temperatura generalizado.