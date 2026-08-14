Uruguay y Paraguay buscan promover el intercambio cultural con residencias literarias

Este viernes, ambas naciones celebraron la III Reunión de la Comisión Mixta Educativa y Cultural, una instancia bilateral que se llevó adelante luego de casi diez años.
"La reunión permitió retomar un espacio institucional de diálogo y coordinación que permanecía sin sesionar desde hace una década, y avanzar en una agenda de trabajo orientada al intercambio de experiencias, la asistencia técnica y el desarrollo de nuevas iniciativas de cooperación", puntualizó la Cancillería uruguaya.
En materia de cultura, la agenda incluyó temas vinculados "a la diplomacia cultural, el patrimonio cultural y su salvaguardia, la conservación y restauración de bienes culturales muebles, la cooperación en arqueología y la asistencia técnica en archivos históricos".
También fue promovido el intercambio de experiencias entre la Biblioteca Nacional del Paraguay y la Biblioteca Nacional de Uruguay, "junto con el abordaje de políticas museológicas, diversidad cultural e industrias creativas, incluyendo iniciativas de asistencia técnica para la promoción de las industrias culturales y para el desarrollo de la Cuenta Satélite de Cultura".
"Entre las propuestas también se incluyó la creación de un programa de residencias literarias entre Paraguay y Uruguay, como mecanismo para fortalecer los vínculos entre escritores y el intercambio cultural entre ambos países", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Finalmente, detalló que, en materia educativa, se abordaron temas relacionados con el desarrollo de competencias digitales y otros asuntos de interés.
La delegación de Uruguay fue presidida por el director general para Asuntos Culturales de la Cancillería, Fernando Lugris, y contó con la participación de diferentes autoridades, al tiempo que el embajador de Paraguay en Montevideo, Didier Olmedo, estuvo al frente de la de su país.