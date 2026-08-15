Afganas a las que España niega el traslado: "Pedimos una oportunidad para seguir con vida"

Quieren acogerse a la legislación española que permite a una persona, cuya vida esté en peligro en su país, pedir el traslado a España a través de la embajada para pedir asilo, una petición que tramita el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Es en este paso donde todo se atasca: las embajadas rechazan muchos de estos casos argumentando que ellas -gran parte activistas de los derechos humanos, de las mujeres en particular- no han acreditado de forma suficiente el peligro.

Son denegaciones que algunas ONG están llevando a la Justicia española, que les da la razón y pide protección para ellas.

"Pedimos una oportunidad para seguir con vida, para seguir juntas, para vivir sin miedo", suplica Tamana (nombre ficticio). Con solo diez años, ejerce de portavoz de su familia por su dominio del inglés en una conversación telefónica con EFE desde Pakistán.

Su madre recibió amenazas por su activismo a favor de los derechos de las mujeres y los derechos humanos en general en Afganistán, pero Asuntos Exteriores de España denegó la petición de traslado y el recurso posterior.

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"Si volvemos, mi madre y mi padre pueden ser arrestados, sufrir abusos o enfrentar graves represalias. Y yo, con solo diez años, también estaría en peligro, incluso temo que pueda ser forzada a casarme", aduce la niña.

Khalida (nombre ficticio) es profesora y defensora también de los derechos humanos. Lleva cuatro años en Pakistán y más de uno esperando a que la embajada española la llame para una entrevista como primer paso para ser trasladada a España y pedir asilo.

"Estoy viviendo una situación muy difícil e incierta. No tengo un futuro seguro y estoy constantemente preocupada por mi seguridad y por la posibilidad de que me devuelvan forzosamente", relata a EFE en otra conversación.

Ambas fueron atendidas por la ONG Netwomening, que nació en 2021 para ayudar a la evacuación urgente de las mujeres amenazadas por el régimen talibán hasta que los rescates cesaron y solo quedaron estos traslados humanitarios como vía de escape.

A partir de 2024, la entidad empezó a recibir un mayor número de peticiones de ayuda de mujeres que veían rechazada su solicitud, y decidió apoyarlas recurriendo en la propia embajada y, después, en la Justicia de forma altruista.

La jurista de Netwomening María López explicó a EFE que en 2025 la organización acompañó a 23 mujeres en sus traslados, interpuso ocho recursos y siguió 17 presentados en la Audiencia Nacional.

Logró que llegaran a España diez mujeres, cuatro de ellas después de acudir a la vía judicial, pero esta ONG está pendiente de una treintena de casos. Estos datos, según la abogada, solo son la punta del iceberg.

Afghan Women On The Run acompañó una veintena de solicitudes de mujeres durante 2025, pero fueron rechazadas casi todas; y People Help apoyó ocho solicitudes y recibió cinco negativas, informaron fuentes de estas organizaciones a EFE.

Son, principalmente, profesionales como juezas, fiscales, abogadas, activistas de los derechos humanos, médicas y deportistas; de minorías étnicas como la hazara, o mujeres solas con hijos menores de edad.

La Justicia española dio la razón a Netwomening en cuatro sentencias y una decena de medidas cautelares que instan al Gobierno español a trasladar a estas mujeres, según la propia ONG.

"Vemos que la Audiencia Nacional está siguiendo la línea que nosotras venimos defendiendo y que defiende el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)", explica López. El TJUE estableció en octubre de 2024 que una mujer afgana merece protección solo por su nacionalidad y su sexo.

Fuentes del Ministerio español de Asuntos Exteriores consultadas por EFE aseguraron que el Gobierno ha apoyado de manera continua a las afganas desde la toma de Kabul por los talibanes, el 15 de agosto de 2021, con medidas como la promoción de resoluciones en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y el aumento de ayuda humanitaria.

Además de la evacuación de más de 4.000 funcionarios y sus familias, las embajadas de Pakistán, Irán y Turquía autorizaron el traslado a España de hasta 2.000 personas en busca de asilo y concedieron hasta 2.719 visados, 1.430 para mujeres y niñas. Las fuentes reconocen que las solicitudes en lista de espera "rondan los varios miles".

Exteriores argumenta que "ningún país puede afrontar por sí solo los desafíos a los que se enfrentan las mujeres afganas", pero asegura que España ha contribuido a mantener su causa en la agenda política mundial.