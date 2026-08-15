Al menos siete muertos en un ataque de Israel contra una vivienda en el sur del Líbano

"El enemigo israelí perpetró una masacre al amanecer de hoy en la ciudad sureña de Ansar, donde siete personas murieron y tres resultaron heridas en un ataque aéreo lanzado por aviones de guerra enemigos contra una casa en las afueras de Ansar, en dirección a Zrarieh, que la destruyó por completo", indicó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.

Indicó que diferentes equipos de rescate, entre ellos la Defensa Civil libanesa, trabajan para retirar los escombros, y trasladar a los fallecidos y heridos a los hospitales de Nabatieh.

De acuerdo con la ANN, Israel ha intensificado sus ataques desde esta madrugada al llevar a cabo ataques contra las colinas de Ali taher, así como contra el valle situado entre las localidades de Ansar y Zrarieh, la primera vez que esta zona es blanco de ataques desde el alto el fuego de hace dos meses.

A finales del pasado junio, Israel y el Líbano firmaron un acuerdo marco, mediado por Estados Unidos, en el que cesaban las hostilidades mientras negociaban una paz duradera en el país árabe.

Entre los puntos acordados, se estipula la retirada gradual de Israel de varias áreas del sur del Líbano que las tropas israelíes han ocupado en el marco de su invasión, a las que el texto rubricado se refiere como "zonas piloto".

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Pese a ese pacto y aunque la violencia se ha reducido significativamente, Israel ha continuado con sus ataques contra el sur del país mediterráneo.