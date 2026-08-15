Atacan otro buque de la petrolera emiratí mientras cruzaba el estrecho de Ormuz

La Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC) confirmó en un comunicado que "uno de sus buques fue atacado mientras cruzaba el estrecho de Ormuz la noche del viernes, 14 de agosto. El ataque no causó heridos y la situación fue controlada".

La empresa no atribuyó a ningún actor este ataque y, hasta el momento, nadie ha reivindicado la acción.

"ADNOC subraya la importancia de proteger la seguridad de los marineros y garantizar la libertad de navegación y la seguridad marítima", se apunta en la escueta nota.

El jueves, otros dos buques de la petrolera emiratí fueron atacados en un acción que el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos (EAU) atribuyó a Irán.

El pasado domingo, un buque cisterna fue atacado también mientras transitaba por Ormuz, en un incidente que tampoco provocó víctimas.

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Desde el inicio de la guerra que lanzaron Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, al menos 19 buques de ADNOC han sido atacados en Ormuz, unas acciones que han provocado la muerte de un tripulante y heridas a otros 20.

Según varias plataformas de monitoreo, alrededor de unos 70 buques han sido atacados en el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra.

El Ejército iraní ha insistido en que mantiene el control del estrecho de Ormuz y calificó como "mentiras" las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que domina la estratégica ruta marítima.

Irán cerró el paso por Ormuz desde mediados de julio, tras nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur del territorio iraní, a los que la República Islámica respondió también atacando objetivos de EE.UU. en países de Oriente Medio.

Irán ha exigido a Estados Unidos que ponga fin a la guerra, levante el bloqueo sobre sus puertos y buques y le permita vender su petróleo en mercados internacionales a cambio de la reapertura del estrecho.

Antes de la guerra unos 120 buques cruzaban a diario Ormuz, mientras que en los últimos días unos 14 barcos lo han hecho, según la plataforma de monitoreo marítimo Kpler.

Irán, que sigue negociado con Omán -país ribereño al estrecho de Ormuz- insiste en mantener el control del estrecho y cobrar a los buques que lo crucen unas tasas por servicios marítimos, de seguridad y medioambientales, algo a lo que Estados Unidos se niegan.