Becky G, Natanael Cano, Nicky Jam, Kendo Kaponi y Gian Marco, entre los estrenos latinos

Becky G publicó 'Baraja bendita', un álbum de 17 canciones sin una sola colaboración y el primero que vende en CD y vinilo. La cantante estadounidense vuelve a sus raíces del hip hop en su primer disco desde que dejó el sello Kemosabe, y lo presenta como un retrato de todas las versiones de sí misma. Llega después de 'Te olvido (La La)', que grabó con Benny Blanco y Selena Gomez.

Los mexicanos Natanael Cano y Gabito Ballesteros estrenaron 'La cherokee', un corrido tumbado sobre las andanzas de dos hombres al volante de una camioneta. Es el tercer adelanto de 'Natanael Cano Vol. 1', el álbum con el que Cano regresa al género el 27 de agosto, y su segunda colaboración en pocas semanas, después de 'Pa' la maña'. El video se rodó en Tokio.

El chileno FloyyMenor, que se dio a conocer fuera de su país con 'GATA ONLY', se unió al mexicano Óscar Maydon en 'Pastillitas de color'. Es su segunda colaboración con un artista de la música mexicana después de 'PLO PLO', con Gabito Ballesteros, y llega tras su álbum 'MAN IN BLACK'.

El Shadow, artista cubano de 26 años, estrenó el miércoles 'La foto' junto a Nicky Jam, una colaboración que buscó con un video en Instagram en el que pedía a sus seguidores que etiquetaran al puertorriqueño. Raudel Gómez Hernández, su nombre real, grabó aquel video en Camagüey con una bocina portátil como único equipo, en uno de los pocos momentos en que tuvo acceso a internet. Nicky Jam le escribió al poco de verlo.

El puertorriqueño Kendo Kaponi publicó 'Apocalipto', su primer álbum en ocho años, 15 canciones que compuso tras la muerte de su hijo y de su hermano. El rapero, conocido como el Demonio de la Tinta, lo plantea como el cierre de esa etapa. Lo encabeza 'Maniquí', con Jay Wheeler e iZaak, e incluye colaboraciones con Yandel, Farruko, Mora, Omar Courtz y Luar La L.

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El cantautor peruano Gian Marco presentó 'Nunca más', el primer adelanto de 'Bajo la manga', un disco de salsa con el que abre una etapa tropical después de más de tres décadas de carrera. Ganó tres veces el Latin Grammy al mejor álbum de cantautor, el último en 2012 con '20 años'.

El mexicano Edgardo Nuñez publicó 'Renacer', su primer álbum de estudio, 14 temas que se mueven entre la banda, el norteño y la música mexicana. El disco abre con la canción que le da título y cierra con 'Hombre fino', junto a Kane Rodriguez. Recoge además 'Bendecido' y 'La güera', que hasta ahora eran sencillos sueltos.

El puertorriqueño Brytiago lanzó por sorpresa 'Estoy pa' ti', un trap melódico que grabó en 2016 y mantuvo guardado casi una década. Recupera el sonido crudo con el que se dio a conocer aquel año, en los inicios del trap latino. Lo publicó después de que un adelanto en sus redes sociales se hiciera viral.