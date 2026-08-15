Ceuta activa un frente vecinal para recuperar la normalidad tras la crisis fronteriza

En una reunión de trabajo, en la que participaron también otros responsables políticos, Vivas trasladó a los representantes vecinales la necesidad de afrontar la situación con "unidad, firmeza y templanza", sin perder la compostura y desde la serenidad y la responsabilidad.

El presidente de Ceuta informó asimismo de las gestiones realizadas para reforzar los medios en la frontera del Tarajal, entre ellas la petición de contar con presencia de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), y la necesidad de agilizar la tramitación de los expedientes de devolución, medidas que, señaló, deben contribuir a avanzar hacia la normalización de la situación.

El encuentro ha servido además para establecer un canal directo de comunicación y coordinación entre la ciudad autónoma española, ubicada en el norte de África, y el movimiento vecinal, con el objetivo de conocer de primera mano las necesidades y preocupaciones de los distintos barrios y facilitar una respuesta más rápida ante los problemas que puedan surgir.

Entre los asuntos abordados han figurado la prestación de servicios públicos esenciales, especialmente los relacionados con la limpieza y el mantenimiento urbano, así como las demandas vecinales en materia de seguridad, una de las principales preocupaciones trasladadas por los representantes de las barriadas después de los acontecimientos registrados durante las últimas semanas.

El nuevo grupo de trabajo permitirá realizar un seguimiento continuo de la situación y reforzar la colaboración entre la Administración local y las asociaciones vecinales mientras se prolongue la situación de excepcionalidad.

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Ceuta ha vinculado el regreso a la normalidad a la resolución de las consecuencias derivadas de la entrada masiva e irregular de personas por la frontera del Tarajal el pasado 30 de julio, en una jornada que provocó una grave alteración de la situación en la ciudad.

El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, cuantificó el pasado jueves en unos 5.000 los migrantes que todavía están en la ciudad autónoma española.