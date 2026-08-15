Despliegan operativo para enviar 30 grandes felinos desde Argentina a EE.UU. y Sudáfrica

Veterinarios y especialistas en fauna silvestre de Four Paws trabajan desde hace unos días en el Zoo Luján (70 kilómetros al oeste de Buenos Aires) para concretar lo que la organización ha calificado como "una de las mayores operaciones internacionales de rescate de grandes felinos" de su historia.

El objetivo es trasladar a los 30 animales desde el antiguo zoológico, cerrado desde 2020, a santuarios de vida silvestre en Sudáfrica y Estados Unidos.

Fuentes de la organización informaron este sábado a EFE que el equipo de Four Paws ha preparado y cargado "con esmero" a los grandes felinos para su transporte.

"Mientras que algunos animales entraron voluntariamente en sus jaulas de transporte tras un entrenamiento especializado, a otros se les administró sedación de forma segura y se les trasladó a sus jaulas bajo supervisión veterinaria", indicaron.

La mitad de los animales -nueve tigres y seis leones- serán enviados al Lionsrock Big Cat Sanctuary que Four Paws posee en Sudáfrica.

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"Allí vivirán en un entorno adecuado para su especie y recibirán atención especializada y cuidados de por vida.", informó la organización.

Los otros 15 animales -ocho tigres y siete leones- irán a The Wild Animal Sanctuary (TWAS), en Colorado, Estados Unidos, donde recibirán atención veterinaria especializada y vivirán en ambientes adecuados para su especie.

Four Paws señaló que muchos de estos animales pasaron años en condiciones inadecuadas de cautiverio y que algunos presentan enfermedades crónicas, problemas de movilidad y otras secuelas asociadas a esas condiciones.

"Las limitaciones estructurales del ex Zoo Luján impiden brindar una solución sostenible de bienestar a largo plazo para todos los grandes felinos", explicó la organización.

En noviembre pasado, Four Paws ya había rescatado del zoo de Luján a dos osos pardos y una tigresa, que fueron trasladados al Bear Sanctuary Belitsa, en Bulgaria y al Felida Big Cat Sanctuary, en Países Bajos.