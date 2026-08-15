Edmundo González dice que liberar a los presos no borra su dolor y pide responsabilidades

"Quienes ayer recuperaron su libertad nunca debieron haber estado presos. Los abrazo, sí, por esa libertad tan esperada —lo he vivido—", escribió González en X. "Pero que quede claro que su excarcelación no borra los años de encierro ni sus consecuencias para ellos y sus familias, ni convierte un derecho en una concesión", precisó.

"Por eso, junto con exigir la libertad de quienes aún permanecen presos, tenemos la permanente tarea de recuperar expedientes y testimonios; escuchar a quienes estuvieron detenidos y a sus familias para preservar la memoria y establecer responsabilidades".

Según González, exiliado en España desde septiembre de 2024, la libertad permite volver a casa y "la memoria debe ayudarnos a construir un país donde nadie vuelva a ser privado de ella por razones políticas".

La ONG Foro Penal informó este sábado de que ha confirmado la excarcelación de al menos 72 presos políticos en las últimas horas, después de que el Gobierno anunciara el viernes medidas para la salida de prisión de 131 personas.