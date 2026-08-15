El Consejo de Redacción de EFE condena la expulsión de sus periodistas en Marruecos

El organismo que vela por la independencia y el rigor de las informaciones de este medio de titularidad pública ha instado a las autoridades marroquíes a revocar urgentemente su decisión de expulsar a los periodistas que se habían desplazado a la zona para cubrir la situación fronteriza con Ceuta tras los llamamientos a un cruce masivo de migrantes para este sábado divulgados en redes sociales.

"La advertencia de retirar acreditaciones y equipos profesionales para forzar su salida de los hoteles, sin que mediara justificación formal alguna, constituye un atropello directo al libre ejercicio de nuestra profesión y al derecho ciudadano a una información veraz", han indicado en un comunicado.

También han resaltado que este incidente evidencia aún más la "urgente necesidad" de que se garantice el ejercicio del periodismo profesional frente a la desinformación y a corrientes "difusoras de tensión y odio en redes sociales".

Marruecos expulsó este sábado a los periodistas de EFE y RTVE que se encontraban en Fnideq (Castillejos). Un representante del Ministerio del Interior marroquí pidió a los reporteros que abandonaran la localidad sin ofrecer explicaciones sobre los motivos de la decisión. El funcionario marroquí se limitó a señalar que estaba "cumpliendo instrucciones".