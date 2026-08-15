El film 'La ilusión de un verano sin fin', de Alessandra Sanguinetti, premiado en Locarno

El largometraje documental, rodado durante más de 25 años y que sigue las vidas de dos mujeres en la Pampa rural argentina, también obtuvo el premio Swatch a la Ópera Prima, según el palmarés desvelado por la organización del festival poco antes de su clausura.

Otra directora argentina, Lucila Mariani, logró una mención especial por 'Los días libres', coproducción en este caso de Argentina, Brasil, México y Francia.

En la principal competición, el concurso internacional, el Leopardo de Oro fue para 'You Don't Belong Here', del rumano Florin Serban, mientras que el premio especial del jurado fue para 'A Margem do Rio', de los brasileños Matheus Farias y Enock Carvalho.

El premio a la mejor dirección fue para el surcoreano Hong Sangsoo por 'Nowhere to Lay My Eyes', película por la que además la actriz Kim Minhee se llevó uno de los galardones a la mejor interpretación, junto a la italiana Monica Bellucci por su papel en 'Ketticè', de Giovanni Tortorici.