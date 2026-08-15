El Gobierno español busca una solución a la expulsión de EFE y RTVE de Castillejos

Fuentes del Ejecutivo aseguraron que la embajada española en Rabat está en contacto permanente con los periodistas afectados y con las autoridades marroquíes y buscando una solución.

Por su parte, tanto la Agencia EFE como RTVE han defendido el derecho a la libertad de información en el ejercicio del periodismo en su cobertura en Marruecos.

Marruecos expulsó este sábado a los periodistas de EFE que se encontraban en Fnideq (Castillejos) cubriendo la información relacionada con la frontera con Ceuta.

Un representante del Ministerio del Interior marroquí pidió a los reporteros que abandonaran la localidad sin ofrecer explicaciones sobre los motivos de la decisión. El funcionario marroquí se limitó a señalar que estaba "cumpliendo instrucciones".

Miguel Ángel Oliver, presidente de EFE, urgió a las autoridades marroquíes a respetar el libre ejercicio "responsable y riguroso" de los periodistas encargados de relatar lo que está sucediendo este fin de semana en esta ciudad próxima a Ceuta.

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"El ejercicio responsable y riguroso del periodismo es nuestra principal seña de identidad y así lo defendemos tanto en España como en el resto del mundo e, indudablemente, en Marruecos, donde una destacada delegación de la agencia EFE lleva prestando su servicio desde hace sesenta años", concluyó Oliver.

También el presidente de RTVE, José Pablo López, exigió a las autoridades de Marruecos "plenas garantías y el máximo respeto" para que sus periodistas puedan ejercer su oficio en libertad en cualquier punto del entorno fronterizo.

"La expulsión de nuestros profesionales de la localidad de Castillejos supone un obstáculo de enorme gravedad a la libertad de prensa y al derecho a la información", señaló López, en declaraciones recogidas en un comunicado.