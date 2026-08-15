El incendio de las Landas, en Francia, no avanza, pero sigue sin estar controlado

En una comparecencia ante los medios sobre el terreno, el delegado del Gobierno en las Landas explicó que "el fuego no ha progresado, seguimos con 1.600 hectáreas", en alusión a la cifra que había dado a primera hora de la mañana de la superficie afectada e hizo hincapié en que la tarde había sido "más favorable de lo previsto".

El dispositivo que trabajaba para controlar el fuego estaba formado este sábado por 550 bomberos, cuatro hidroaviones de tipo Canadair, dos bombaderos de agua de tipo Dash y un helicóptero Chinook, prestado por Australia.

Clavreul precisó que no se han producido más evacuaciones desde la noche del viernes al sábado, con lo que se mantiene en 650 el número de personas que tuvieron que salir de sus casas o de los campings en los que estaban de vacaciones.

Preguntado sobre la impaciencia de algunos de ellos para volver a sus domicilios, el prefecto respondió que se les permitirá "desde que estemos convencidos de que estarán seguros" y se hará "lo más rápido posible".

El incendio había experimentado una reactivación, en apariencia puntual, en la madrugada del sábado y la superficie arrasada aumentó respecto a las 1.300 hectáreas contabilizadas hasta el viernes por la tarde.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las temperaturas en Luglon, el municipio donde comenzó el fuego, bajaron hoy de forma significativa, con máximas apenas superiores a los 30 grados, y está previsto que llueva a la caída de la noche.

A finales de julio, otro incendio a unas pocas decenas de kilómetros más al norte, en Biscarrosse (también en las Landas), había calcinado 3.700 hectáreas.

Todavía algo más al norte, en el vecino departamento de Gironda, se produjo el mayor incendio que ha sufrido Francia este verano, que recorrió 42.000 hectáreas en la bahía de Arcachon y hasta las proximidades de Burdeos.