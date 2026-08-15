El jefe de la Guardia Revolucionaria dice que Irán "puso de rodillas" a EE.UU.

"Confiando en Dios todopoderoso y combatiendo victoriosamente en condiciones extremadamente difíciles (...) y mediante exitosas operaciones ofensivas y defensivas bajo intenso fuego, pusieron de rodillas al ejército más armado de la historia del mundo", afirmó Vahidi en un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada al cuerpo militar de élite.

El recién designado comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria elogió así la actuación de las fuerzas iraníes desde el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel, el 28 de febrero.

El mensaje se produce después de casi seis meses de conflicto, en un momento en el que Teherán mantiene cerrado el estrecho de Ormuz y afirma que no mantiene negociaciones directas con Washington, aunque reconoce el intercambio de mensajes a través de intermediarios.

Las Fuerzas Armadas iraníes aseguraron el jueves que Ormuz sigue bajo su control y tacharon de "mentiras" las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que domina esta estratégica ruta marítima.

Trump dijo anoche que tiene la intención de declarar el estrecho de Ormuz "territorio de Estados Unidos" tras "derrotar a Irán", mientras mantiene el cerco naval sobre puertos y buques iraníes.