El mexicano Diego Luna destaca en Sarajevo el rol del cine en tratar temas difíciles

“Existen paralelismos”, dijo Luna refiriéndose a los dos países en una clase magistral que dio hoy en el marco del festival, según recoge la página web del SFF.

“También sufrimos violencia en México que queríamos ignorar. Y entonces despertamos”, añadió.

El estado mexicano de Chiapas vivió un intenso conflicto armado que comenzó en 1994 con la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), mientras Bosnia-Herzegovina sufrió su guerra entre 1992 y 1995.

Ambos escenarios se caracterizaron por el despliegue de grupos paramilitares impunes que ejercieron violencia directa contra población civil indefensa, provocando masacres brutales y desplazamientos forzados masivos.

Luna destacó en este contexto que el cine es un espejo que permite a los artistas abordar temas sociales complejos: “No tiene por qué ofrecer soluciones, pero sí debe abrir un espacio donde podamos observar aquello de lo que huimos desde una perspectiva diferente”, subrayó.

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El actor se hizo conocido por su papel de Cassian Andor en la película de 2016 'Rogue One' y en la serie 'Andor' (2022), en los que encarnaba a un rebelde del universo de la guerra de las galaxias, un rol que considera inspirado en rebeliones inesperadas.

Luna participó en protestas en apoyo de los derechos indígenas en 1994 durante el levantamiento de 12 días del EZLN contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que cuestionaba la propiedad de las tierras que cultivaban.

Su nueva película, ‘Ceniza en la boca’, presentada hoy en Sarajevo y estrenada este año en el Festival de Cannes, narra el destino de inmigrantes mexicanos en España, enfrentados a una dura realidad que destroza sus sueños.

Según Luna, la película debería plantear interrogantes sobre cómo tratamos a las personas necesitadas, ya que el arte del cine tiene una capacidad especial para influir en el público.

En su 32 edición, que se inauguró ayer y durará hasta el 21 de agosto, el SFF homenajeará, aparte de a Luna, al iraní Asghar Farhadi, así como a la actriz británica Emily Watson; al estadounidense Woody Harrelson; y al bosnio Emir Hadzihafizbegovic, por su aporte excepcional al séptimo arte.

El certamen se fundó en 1995 como un acto de resistencia cultural y supervivencia humana durante el asedio al que sometían las tropas serbias a la capital de Bosnia-Herzegovina.

En años anteriores fueron galardonadas celebridades como Robert De Niro, Benicio del Toro, Angelina Jolie, Gael García Bernal, Oliver Stone, Alejandro González Iñárritu, Wim Wenders, Meg Ryan, Willem Dafoe y Paolo Sorrentino.

Luna debutó en el documental con 'J.C. Chávez' en 2007 y más tarde dirigió su primer largometraje de ficción, 'Abel'; sus trabajos posteriores son 'César Chávez: An American Hero' y la serie 'Todo va a estar bien'.

Como actor, su impacto abarca desde hitos del cine iberoamericano como 'Y tu mamá también' (2001) hasta su consolidación en el universo de Star Wars.